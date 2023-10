Mañueco reprocha a la oposición que no hable de política nacional en el Debate del Estado de Castilla y León

Publicado hace 1 hora por jctarin a eldiario.es

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado a los parlamentarios de Podemos, Por Ávila y no adscrito (ex Ciudadanos) que no hablen de política nacional en el Debate de Política General de Castilla y León, celebrado este martes en el parlamento autonómico. “Es una estrategia hábil, pero no nos han engañado. Quieren hablar de lo local y lo autonómico. No quieren hablar de la política nacional, porque no les interesa”, ha criticado Mañueco.