elperiodico.com

Cuando los agentes realizaron las gestiones oportunas localizaron al dueño del can el cual manifestó de forma espontánea que la perra se le había extraviado, pero no deseaba recuperarla, sino que se la cedía de forma voluntaria al rescatador. Los guardias civiles pudieron comprobar que a la perra le habían seccionado varias piezas dentales y otras arrancadas de raíz con algún tipo de herramienta no quirúrgica.