Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a elperiodico.com

El hombre, murciano de 69 años con una sentencia en firme por maltrato, admitió el nuevo delito, pero no entrará en prisión. Pese a reconocer los hechos enjuiciados ahora (y que acontecieron en 2021), y ser condenado por los mismos, el sexagenario no entrará en prisión, con la condición de que no delinca en tres años y asista a un curso de formación «para evitar la reiteración de comportamientos de agresión sexual".