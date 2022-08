Mago Iago: «Si no puedo ser mago, me gustaría quitarle el puesto a Gayoso en la tele»

Publicado hace 16 minutos por filemon314 a lavozdegalicia.es

—¿A qué otra cosa te gustaría dedicarte de mayor? —Si no puedo ser mago, sueño con ser actor o presentador de tele. Me gustaría quitarle el puesto a Gayoso. Iago Fernández es un niño de 9 años nacido en Monforte y desde los 3 ya tiene clara su profesión. Su pasión es la magia y quiere llegar a ser un gran mago. Comenzó a aprender trucos unos años atrás y a día de hoy ya se ha subido a varios escenarios —que ha compartido en ocasiones con otros magos referentes a nivel nacional—, e incluso participado en el concurso Got Talent España.