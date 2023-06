La madre de Pablo Iglesias exige respeto al líder de Podemos en Madrid y que deje su cargo si se quiere unir a Sumar

Publicado hace 29 minutos por Meneador_Compulsivo a europapress.es

María Luisa Turrión, madre de Pablo Iglesias, ha salido en defensa de Podemos exigiendo al líder del partido en Madrid, Jesús Santos, que tenga respeto por la formación y que deje su cargo. Santos expresó que hay que estar junto a Yolanda Díaz, pues toca ser "responsables" dado que "primero es el país y no los partidos" a lo que la madre de Iglesias ha respondido Me parece que olvidas que las dirigentes de Podemos están negociando.Respeta. Si has decidido unirte personalmente a Sumar, creo que deberías poner tu cargo a disposición de Podemos"