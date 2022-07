Publicado hace 49 minutos por Fluor a infolibre.es

Bois Rouge, una empresa vinculada al grupo Wagner, brazo armado no oficial del Kremlin, explota desde 2021 un bosque en el oeste de la República Centroafricana. Este reportaje es resultado de una investigación realizada conjuntamente por infoLibre, la red de medios europeos EIC y la ONG francesa OpenFacto, que lanzó el proyecto llamado 'All Eyes on Wagner'.