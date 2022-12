Machismo Odio a Irene Montero. ¿Cómo capitaliza la rabia masculina la extrema derecha?

Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a elsaltodiario.com

Mi abuela es una persona muy afable y maja. Pero recuerdo que cuando encendía la tele y aparecía el antiguo Papa, Ratzinger (Benedicto XVI), se ponía a hacer muecas de asco y me obligaba a cambiar de canal. Era tremenda la aversión casi instintiva que sentía. Un amigo me contó que a su abuela le pasaba con Zapatero. Ardía en rabia cuando aparecía en la tele. Me acuerdo mucho de ese gesto estos días. Me hipnotiza la reacción visceral que se genera frente a algunas figuras. Viene del estómago, no es racional y frente a esa persona biliosa ...