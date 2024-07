Los obreros machotes

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Todos los habéis visto y, si no, es que no os habéis fijado bien. Obreros de la construcción y de multitud de oficios y profesiones trabajando sin casco, sin arnés, sin máscaras protectoras… O conduciendo vehículos durante su jornada laboral saltándose las normas de tráfico que, según ellos, no les conviene respetar o son “para recaudar”. Siempre con la misma excusa: “es que estoy trabajando”. Es cierto que algunas empresas no proporcionan a los trabajadores los equipos de protección necesarios.