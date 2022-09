La 'locura' de vivir de Karra Elejalde: "Estamos haciéndonos tontísimos"

Publicado hace 1 hora por doyou a elmundo.es

Nos estamos equivocando una barbaridad. Estamos haciéndonos tontísimos. En un tren ya nadie pregunta «si hace bueno». Hoy van 60 personas y, jóvenes y mayores, todos están con el móvil. Hemos perdido la comunicación oral. Estamos involucionando en lo tocante a las relaciones humanas... Y nos van a llevar, al final, a la ruina. No tengo Instagram, no tengo Twitter. Y hasta que poco no tenía WhatsApp... En una ciudad como Nueva York, si se cae una señora, o es pobre, o está borracha, pasan 10.000 personas y nadie la ayuda.