Lockheed Martin entrega a la Marina de los Estados Unidos el primer sistema de armas láser integrado

En el día de la fecha, 18 de agosto, Lockheed Martin informó la entrega a la Marina de los Estados Unidos (US Navy) del primer sistema de arma láser táctico integrado en buques, capaz de proporcionar capacidad de energía dirigida a la flota: el sistema HELIOS. El sistema HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) es un sistema láser de energia dirigida desarollado por Lockheed Martín. Posee una potencia aproximada de más de 60 Kw, siendo el primer sistema táctico en ser integrado en buques de la Marina de EEUU