Publicado hace 3 años

Sólo tenía 16 años cuando comenzó su infierno. "Él tenía 25 años. Fue un maltrato psicológico, un maltrato sexual", cuenta una joven víctima de la violencia machista. Él le exigía tener relaciones sexuales, y ahora entiende que aquello era una violación. "Era mi obligación. Yo no lo consideraba violación porque él me hizo creer que era mi obligación y me forzaba físicamente a tener relaciones". En menos de siete años, las agresiones machistas entre adolescentes han aumentado un 682%. Sólo en 2017 de todos esos casos, se llevaron a juicio 266.