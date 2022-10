Llevo unos días en el Discord "interno" de los MAGA C0mmunists

Publicado hace 34 minutos por tiopio a threadreaderapp.com

Os voy a contar lo que he visto y todo el material que he sacado antes de que me echen (si se dan cuenta). Lo que he podido apreciar es que son una tribu típica de la Alt-Right conformada en su mayoria por hombres blancos. De 403 miembros que ahora mismo, solamente he podido discernir que 5-6 son mujeres y bastante inactivas. La comunidad se basa en torno a un youtuber que supuestamente es marxista-leninista, pero es un prochino [Coherence not found]. Practicamente es un discord de autopromo de sus videos para crear comunidad alrededor de su…