Lleva un candado en el pene durante meses porque su expareja tenía la llave

Un joven acude al estudio de piercings porque se había puesto un candado en el pene que llevaba desde hace meses y que no se había podido retirar porque su ex novia tenía la llave. La especialista en piercings y su compañero tratan la situación con total naturalidad, pero advierten al chico que hay que retirar de inmediato el candado porque estaba oxidado y eso le podía causas complicaciones e infecciones: "Está muy oxidado. Claro, ¿tú te has estado duchando con él, no?", le preguntaban.