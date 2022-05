Publicado hace 1 hora por JesusMaeztu a abc.es

Elina Tsybulehenko, 54 años, metida desde el 2 de marzo en las cavernas de Azovstal hasta este pasado domingo 1 de mayo, 60 días y 60 noches, se dice muy pronto, y gesticulando con energía de matriarca eslava. Como si no acabara de salir de una tumba. «Durante todo el tiempo bajo tierra, los rusos nos decían que Ucrania había desaparecido», relata casi a gritos, «que no quedaba un ucraniano, que ellos nos llevaban a Rusia encantados… Pero nosotros queremos seguir siendo ucranianos, no íbamos a ir con ellos jamás . Eso nunca», refiere más airada