En su primera gran incursión en política desde el abrupto final de su mandato tras poco más de seis turbulentas semanas en el poder, Truss escribió en The Sunday Telegraph que creía que su receta para Reino Unido, consistente en recortar impuestos y eliminar algunas regulaciones, era la correcta. No obstante, según escribió, no tuvo éxito porque subestimó "la masa de intereses creados" y la ortodoxia.