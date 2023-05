La lista de VOX de Medina de Rioseco incumple la ley de paridad

Publicado hace 1 hora por jonolulu a diariodevalladolid.elmundo.es

Mujeres hay, pero no suficientes. La candidatura elaborada por VOX en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco para la próxima cita con las urnas del 28 de mayo no cumple la proporción exigida por la ley electoral, puesto que no llega al mínimo porcentual fijado en el 40%, ya que sólo hay cuatro féminas en un grupo de once personas.