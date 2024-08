Publicado hace 3 horas por candonga1 a europapress.es

Otros tres de los diez militares detenidos por la supuesta violación de un preso palestino en la cárcel de Sde Teiman han quedado este domingo en libertad tras la decisión de las autoridades de no solicitar la prórroga de su encarcelamiento, con lo que solo quedan retenidos cinco de los sospechosos. La Fiscalía ha tomado la decisión de no solicitar la continuidad de estos tres militares bajo custodia como consecuencia de nuevos datos recavados en la investigación, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.