Publicado hace 1 hora por karakol a levante-emv.com

Por primera vez, una mujer trans participó en el proceso de elección. Se trata, no podía ser otra, que Lía Sánchez, representante de la comisión Dr. Manuel Candela-Avenida del Puerto, quien de esta forma remató su año de fallera mayor de la comisión. No salió elegida, pero tomó parte no ya con naturalidad, sino arropada por una importante cantidad de miembros de la comisión, que llevaron el atrezzo propio de la ocasión -pancartas, globos...- y, sobre todo, con el afecto de quien es "una de ellas".