La Ley Trans y el miedo al fraude de ley

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

Pero la pregunta sería: ¿Acaso la Ley 23/2018, de 29 de noviembre o la ley 15/2022, de 12 de julio no pueden dar lugar a estos mismos fraudes? Y ¿por qué preocupa ahora tanto todo esto y no con esas leyes? No debemos olvidar que una mujer cineasta obtiene una mayor subvención para su película que si fuera un hombre. Si aquel cineasta cobró una mayor ayuda por cambiar su sexo registral, ¿deberá devolver esa ayuda si decide regresar a su sexo original en el registro? No tengo ni idea, pero habrá que esperar a que eso ocurra y las soluciones que