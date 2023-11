Publicado hace 41 minutos por atrompicones a elpais.com

Las negociaciones finales de la Ley de Restauración de la Naturaleza, la primera gran normativa de protección de la biodiversidad, tendrán lugar este jueves en un tenso ambiente político. “Los ecosistemas no esperan y las instituciones no los pueden abandonar. No hay progreso, ni seguridad alimentaria sin protección y restauración de la naturaleza. Confío en que parlamentarios europeos, Comisión y Consejo lleguemos a un acuerdo el jueves. Los europeos no nos perdonarían que no fuera así”