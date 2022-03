Publicado hace 3 años por RTZ a ideavegana.com

Lewis Hamilton explicó en una entrevista a la CNN cómo la dieta vegana influye en su vida. El campeón del mundo de F1 afirma que “físicamente, estoy como nunca en mi vida. Me siento increíblemente limpio y sano”. El tetracampeón tiene las ideas claras: “Es mi decisión. No tengo que convencer a nadie”, añadiendo que “una vez que superas la linea, no puedes imaginar de volver atrás”.