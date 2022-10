Letonia tortura a los inmigrantes ilegales que no son europeos

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a voltairenet.org

Amnistía Internacional revela que Letonia utiliza la tortura contra los inmigrantes ilegales no europeos mientras que los inmigrantes ilegales europeos son recibidos dignamente, principalmente los ucranianos. Amnistía Internacional denuncia las golpizas y la aplicación de descargas eléctricas en los genitales como torturas utilizadas en Letonia contra los inmigrantes ilegales no europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los guardias de los campos de concentración no eran alemanes sino letones.