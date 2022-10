Letonia: Personas refugiadas y migrantes, sometidas a detención arbitraria y tortura y obligadas a retornar “voluntariamente” a sus países - Amnistía Internacional

Publicado hace 1 hora por FatherKarras a amnesty.org

Las autoridades de Letonia han expulsado de forma sumaria y violenta a personas refugiadas y migrantes en sus fronteras con Bielorrusia y han sometido a muchas de ellas a graves violaciones de derechos humanos, que incluyen detención secreta e incluso tortura, según nuevas conclusiones publicadas en un informe de Amnistía Internacional. Latvia: Return home or never leave the woods (“Letonia: Vuelve a casa o no salgas del bosque”) pone al descubierto el trato brutal que reciben las personas migrantes y refugiadas —entre ellas niños y niñas— que