Lo que les espera a los coches con etiqueta B y C en 2023

Es decir, que los vehículos con etiqueta B y C ya tienen el punto de mira puesto para el futuro. Quizás no para el próximo año, pero sí para un tiempo muy cercano. La futura norma establecerá un período de 4 años en el cual los Ayuntamientos deberán actualizar sus ZBE. Será cada consistorio el que actúe como considere, pero siguiendo unas pautas comunes. Como por ejemplo, la instauración de multas de hasta 200 euros para los conductores de turismos que no respeten las normas de acceso a las ZBE.