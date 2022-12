Publicado hace 11 minutos por NathanielMaris a nosdiario.gal

Debemos reflexionar sobre si la estrategia que ha tomado el nacionalismo gallego en las últimas décadas en relación con la lengua ha sido la correcta o no. Recurrir al "no nos entienden, no" es siempre un buen consuelo pero una pésima estrategia política y social.