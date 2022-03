Lendoiro: "No entiendo que en España cualquiera pueda ser ministro de lo que sea"

Lo único que no puedo entender es cómo puede ser ministro de cualquier cosa cualquier persona. Alguien que me da muy buena imagen es el ministro de Sanidad Salvador Illa, una persona sensata. Lo que me llama la atención es que no tiene conocimiento ninguno sobre medicina. Lo vengo diciendo mucho tiempo. Recuerdo ministros de todos los Gobiernos que le pasaba esto. Necesitamos profesionales de primer rango, pero la política no está bien pagada, al contrario del pensamiento de muchos.