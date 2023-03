Laura Borràs tacha de "aberración democrática" su condena y descarta abandonar la política

Publicado hace 1 hora por fareway a elperiodico.com

Lejos de considerar que este tenga que ser el final de su carrera política, Borràs ha dejado claro que, si bien la sentencia supondrá su relevo al frente del Parlament, su plan pasa por no apartarse de la primera línea y, por lo tanto, mantener el cargo de presidenta de Junts: "La sentencia no me impedirá seguir trabajando para el único objetivo por el que entré en política: alcanzar la independencia".