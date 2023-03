"Lasquetty y el Mercado"

Publicado hace 1 hora por nereira a corporativa.amyts.es

Y nuestro consejero de asuntos económicos, cuando le preguntan por la huelga de los médicos va y dice que el problema que tenemos en Madrid es “que las demás comunidades autónomas pagan más y que por eso los médicos no quieren venir”. Si mal no recuerdo, esas son las leyes del mercado: oferta y demanda. ¿No es usted un Gran defensor del liberalismo? ¿no es usted un defensor del libre mercado? Entonces, ¿cómo es que para solucionar el problema de Madrid no pone en marcha las respuestas que da el mercado a este enorme problema?