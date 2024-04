Publicado hace 31 minutos por salteado3 a motorpasion.com

La otra cara de la moneda es que los motores de combustión son los únicos con los que las marcas ganan dinero, y no están dispuestas a renunciar a ellos. Mientras que Volvo ha fabricado recientemente su último modelo con motor diésel, Toyota cree que el diésel "no está muerto" y le queda una larga vida por delante. Aunque no en Europa: el año pasado se vendieron más eléctricos que diésel por primera vez. También Renault sigue apostando por los motores diésel y ha anunciado un nuevo cuatro cilindros.