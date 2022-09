Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a blogs.publico.es

La yihad fascista, igual que la islamista, es un terrorismo uberizado; una economía colaborativa del pistolerismo, perpetrado ahora, no ya por gudaris incrustados en una férrea estructura piramidal, con superiores y subordinados, sino por falsos autónomos. Pero, para que todo esto ocurra, alguien ha tenido que susurrarles el do it yourself.