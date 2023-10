La trampa [Ing]

Publicado hace 1 hora por JanSmite a johnganz.substack.com

[El nacionalismo] no es más que otra trampa: es el origen de todo esto. Te abrazan "¡Hermano, por fin te has unido a nosotros!", y luego te entregan un fusil. Creo que uno debe resistir la tentación de lo que Orwell identificó como el núcleo del nacionalismo: "Asumir que los seres humanos pueden ser clasificados como insectos[…]millones o decenas de millones de personas etiquetados como 'buenos' o 'malos'"[…] Por encima de todo, me niego a convertirme en un insecto o a mirar a los demás como insectos.