Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a eldiario.es

Ester está animada, quiere contarte algo chulo: esta tarde iréis a un chalet, a las afueras, a ver unos señores que os tratarán bien y os van a dar dinero. ¿Dinero por qué? Por nada, por estar allí, por pasar el rato. Estos tíos tienen dinero y se aburren, quieren estar con nosotras. No te preocupes, no pasará nada malo, confía en mí. No tardaremos mucho, venga tía, anímate. No será nada. Casi has terminado el bocata. Algo de dinero no te vendría mal. No conoces mucho a Ester, es una repetidora.