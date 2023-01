L7B del Metro de Madrid: una vivienda digna por otra vivienda digna

Publicado hace 22 minutos por ClaraBernardo a blogs.publico.es

"Mi hija de cinco años me pregunta ¿papá nos van a tirar la casa? Y yo le tengo que decir que no, pero se me parte el alma por mentirla". Es un padre joven que rompe a llorar emocionado y a todos los presentes nos pone un nudo en la garganta que sólo se disuelve con un aplauso de empatía. Lo cuenta en la Asamblea de Afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares que se celebró el 17 de diciembre en el centro cultural Gabriel Celaya. A mi lado, una vecina de más de 80 años muy preocupada por su futuro.