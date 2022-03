Kyiv reza a San... Vladímir

El nonagenario Filareto, patriarca de larga y blanca barba, oficia la solemne ceremonia y todos piden a Dios por la paz o la victoria en la catedral de San...Vladímir de Kyiv, en cuyas afueras –el aliento pegado, los tanques calentando– están las tropas del otro Vladímir, “ese Hitler al que no vamos a olvidar en siglos”, maldice, ya fuera del templo, un ex entrenador de baloncesto jubilado. ¿Dios es ucraniano? ¿Se le puede pedir que pulverice al enemigo? ¿O pinta poco? “No, no es cierto que le pidamos derrotar al enemigo..."