¿Por qué Kiss no tocó en el Rock & Roll Hall of Fame? "La hipocresía"

Durante una aparición en el episodio de ayer de "The Howard Stern Show" de SiriusXM, el líder de KISS Paul Stanley expresó una vez más su descontento por el hecho de que el Salón de la Fama del Rock and Roll no incluyera a los actuales miembros de KISS Eric Singer (batería) y Tommy Thayer (guitarra) junto con la formación original cuando la banda fue recibida en la institución en 2014.