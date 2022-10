Publicado hace 27 minutos por minossabe a galaxiamilitar.es

La venta de 42 cazas Rafale franceses anunciada con anterioridad a Indonesia podría no llevarse a cabo. Indonesia forma parte del programa de aviones de combate de quinta generación KF-21 de Corea del Sur. Los dos cazas son tan diferentes como similares. Aunque el Rafale no cuenta con la tecnología furtiva del KF-21, ambos cazas utilizan motores más débiles que, por ejemplo, el J-20 chino. La aviónica de los dos cazas coincidirá, así como el armamento aire-aire, ya que se cree que el misil francés Meteor también forma parte de la capacidad de c