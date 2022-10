El Juzgado ordena la apertura de juicio oral contra el alcalde de Olmedo por el despilfarro en Meseta Ski

Publicado hace 36 minutos por elBelga a diariodevalladolid.elmundo.es

El ex vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno; al ex diputado provincial, Pedro Pariente; el ex gerente de Sodeva, Luis Alberto Sánchez; el ex jefe de servicio de Urbanismo de la Diputación y actual gerente de Reval, Luis Torroglosa; y el arquitecto de Sodeva, Valentín González; se enfrentan a penas de 7 a 11 años de inhabilitación