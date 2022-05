Publicado hace 52 minutos por Andaui a elciervo.es

La justicia no ve, pero es vista. En los últimos tiempos es observada, auscultada, seguida y aun perseguida con una atención acaso sin mesura que la expone a la luz pública de forma seguramente nociva. ¿Qué pasa en o con la justicia, que no logra escapar del foco de los noticiarios? Sabemos que las buenas noticias no son noticia, de manera que si tanto interés suscita justo es pensar que algo malo se debe de estar cociendo.