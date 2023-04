La justicia rusa condena al opositor Vladímir Kara-Murza a 25 años de prisión

Publicado hace 3 horas por Vlemix a elpais.com

El juez que leyó la sentencia se ha cobrado su particular venganza personal. Un tribunal de Moscú sentencia al también periodista por el delito de alta traición tras participar en varias conferencias en países occidentales donde denunció abiertamente la invasión rusa de Ucrania. “No me arrepiento de nada, estoy orgulloso" afirmó Kara-Murza, quien solo tuvo un lamento. “Me culpo por una cosa: no he logrado convencer a suficientes compatriotas y políticos de los países democráticos del peligro que representa el régimen del Kremlin para Rusia".