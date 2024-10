Publicado hace 43 minutos por tierramar a elnacional.cat

La Audiencia de Barcelona confirma el archivo de la querella de los hermanos Ferrándiz, por las torturas que sufrieron el año 1971 en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, durante el régimen franquista. "Vulnera, una vez más, los derechos de las víctimas del franquismo, y contradicen el Derecho Internacional, que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, no son susceptibles de amnistía y ya estaban penalizados por los tratados y normas internacionales vigentes en el momento en que fueron cometidos".