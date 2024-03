Publicado hace 29 minutos por infestissumam a lavanguardia.com

Un juez británico dictaminó el jueves que el australiano Craig Wright, que reivindica la autoría del bitcoin, no fue su creador, tras el juicio que lo enfrenta a una asociación del sector. "He llegado a la conclusión de que las pruebas son abrumadoras" para declarar que "el Dr. Wright no es la persona que creó el sistema bitcoin", ni "el autor de las versiones iniciales del software bitcoin", declaró el juez James Mellor, explicando que detallaría su razonamiento en su próxima sentencia.