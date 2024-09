Publicado hace 1 hora por carakola a hispantv.com

El caso fue impulsado por la ‘Clooney Foundation for Justice’, una organización no gubernamental encabezada por el actor George Clooney y su esposa Amal Clooney, reconocida abogada de derechos humanos. La fundación pidió que se investigue a Maduro por posibles crímenes cometidos bajo su mandato. Según la publicación, la causa no solo incluye a Maduro, sino también a unos 30 funcionarios venezolanos.El mismo día, desde Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de captura contra el presidente argentino, Javier Milei.