La Junta permite a la hostelería de León preparar y servir limonada casera con alcohol sin hacer control de ningún tipo

Publicado hace 51 minutos por nereira a ileon.eldiario.es

Lo que en muchos los establecimientos hosteleros leoneses argumentan es que persiste una prohibición expresa de la autoridad autonómica para poder vender el brebaje. Y sin embargo, no es así. De hecho, fuentes oficiales de la Delegación Territorial de la Junta en León niegan la mayor y admiten que “hace años” que no sólo no se impide fabricar de modo casero y para comercializar limonada a los negocios hosteleros sino que, además, no existe “una normativa específica al respecto”.