La Junta Electoral descarta anular votos bajo sospecha en Melilla: sigue bajo investigación y atentaría contra un derecho fundamental

Publicado hace 1 hora por RockinRickyRialto a 20minutos.es

La Junta Electoral Central (JEC) no considera que se puedan anular los más de 700 votos por correo que se emitieron en Melilla. Las razones son claras: el posible fraude aún está en fase de investigación, no hay pruebas fehacientes de que cada uno de esos votos haya sido comprado y, además, sacar los sufragios de la urna este domingo podría atentar contra el derecho fundamental de los electores que no han incurrido en ninguna irregularidad.