La Junta Electoral Central no ve factible revisar los 30.000 votos nulos que el PSOE impugna

No habrá cambios. La Junta Electoral Central (JEC) no ve factible que se revisen los 30.000 votos nulos que el PSOE reclamaba para no perder definitivamente su duodécimo escaño en Madrid. Después de que la Junta Provincial de Madrid no aceptara llevar a cabo la revisión de estos millares de papeletas madrileñas invalidadas, el PSOE elevó su demanda a la JEC. Pese a ello, todo hace indicar que la máxima instancia de la administración electoral tampoco lo hará, pues para realizar dicha petición, argumenta, hay que presentar alguna evidencia...