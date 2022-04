La Junta de Andalucía echa en falta uso generalizado de mascarillas en aglomeraciones en el Domingo de Ramos

Publicado hace 3 horas por Ariesun24 a europapress.es

La portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del Gobierno andaluz, la doctora Inmaculada Salcedo, ha mostrado este lunes su preocupación por el hecho de que no fuera generalizada la utilización de la mascarilla en las aglomeraciones que se produjeron este Domingo de Ramos. Salcedo ha indicado que parece que la sensación de la gente es que esto se ha acabado, cuando no es así. Ha apuntado que aunque la situación epidemiológica no tiene nada que ver con la de la primera ola de la pandemia, todavía siguen falleciendo personas mayores y...