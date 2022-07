Publicado hace 46 minutos por Beltenebros a elcomunista.net

El primer día de la audiencia, se le dijo al abogado que se presentó en la reunión que no habría juicio. Después de que se fue, el juez decidió dar inicio. El juicio debe ser a puerta abierta, pero no para todos: los propios Kononovich no pueden ingresar al tribunal. Hablaron desde un monitor de videoconferencia. «No fuimos llevados a juicio ayer y hoy. Tienen miedo de que estemos diciendo la verdad. Pero la verdad saldrá a la luz de todos modos. No se nos permite comunicarnos con un abogado» «Nuestra detención es completamente...