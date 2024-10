Publicado hace 1 hora por Dragstat a bbc.com

Sentenciado por la muerte de su hija de 2 años que falleció después de llegar al hospital en coma. Los médicos concluyeron que padecía el síndrome del bebé sacudido, sin considerar síntomas propios de una "doble neumonía" no diagnosticada, el síndrome del bebé sacudido ha perdido credibilidad científica desde entonces. Las autoridades "aceptaron las suposiciones de los médicos de que su condición fue causada por abuso y no investigaron más". "Vieron su comportamiento no neurotípico, un síntoma de su autismo, como un reflejo de falta de emoción.