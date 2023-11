Publicado hace 1 hora por nereira a europapress.es

Lo hace después de que la AN le instara a interrogar a la exdirigente y a Villarejo porque no cree que sean únicamente testigos de referencia.El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño tomará declaración testifical este martes a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal después de que la Sala de lo Penal corrigiera su decisión previa de no interrogarla.