La juez autoriza la eutanasia pedida por el ex vigilante de seguridad que disparó a sus compañeros

Publicado hace 41 minutos por nemeo a diariodesevilla.es

La juez ha avalado la eutanasia solicitada por el ex vigilante de seguridad de Tarragona que disparó a sus ex compañeros de una empresa de seguridad y a un mosso, porque es un "derecho fundamental" y porque la ley no prevé que la justicia pueda interferir en un proceso de muerte asistida. Durante su detención, sufrió una lesión medular tras ser reducido a tiros por la policía, y hace dos semanas pidió que se le aplicara la eutanasia.